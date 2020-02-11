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الدحيل ضد بيرزوي .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:57 ص
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بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يفتتح فريق الدحيل القطري اليوم الثلاثاء 11 فبراير، مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، حينما يستضيف فريق بيروزي الإيراني بملعب "عبد الله بن خليفة" بالعاصمة القطرية الدوحة، ففي إفتتاح مباريات المجموعة الثالثة.


ويسعى فريق الدحيل، بقيادة المدرب روي فاريا، لإستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق بداية قوية في إفتتاحية دور المجموعات.


فيما يسعى فريق بيروزي الإيراني لتحقيق نتيجة إيجابية في إفتتاحية مباريات الفريق، أملاً في المنافسة على التأهل للدور التالي.


ويتواجد فريقي الشارقة الإمارتي، والتعاون السعودي رفقة الدحيل وبيروزي في المجموعة الثالثة، وسيتواجهان أيضاً غداً لحساب نفس الجولة.


موعد مباراة الدحيل ضد بيروزي

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت وبغداد، السابعة والربع بتوقيت أبو ظبي ودبي، الرابعة والربع بتوقيت تونس، الثالثة والربع بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة على الهواء مباشرة على قنوات بي إن سبورتس القطرية.


التشكيل المتوقع لمباراة الدحيل وبيروزي

من المتوقع أن يدفع روي فاريا مدرب الدحيل بالأسماء التالية.

حراسة المرمى: أمين ليكومتي.

خط الدفاع: محمد موسى – مهدي بن عطية – أحمد ياسر – سلطان البراقي.

خط الوسط: خالد محمد – كريم بوضياف – لويز جونيور.

خط الهجوم: إدميلسون جونيور – ماريو مانزوكيتش – المعز علي.


بينما من المتوقع أن يكون تشكيل بيروزي كما يلي.

حراسة المرمى: على رضا بيرانفاند.

خط الدفاع: على رضا نور محمدي – مهدي جعفر نور – محمد أنصاري – محمد رضا خان زادة.

خط الوسط: أحمد نور الله – بشار رسن بنيان – كمال الدين كاميابيناي.

خط الهجوم: رضا نوروزي – محسن سلمان – وحيد أميري.
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