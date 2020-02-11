حقيقة وفاة هويدا ابنة المطربة صباح





نفت جانو فغالي، ابنة أخت الفنانة الراحلة صباح، ما أشيع حول وفاة هويدا منسي ابنة الشحرورة، مؤكدة أن جميع ما يثار في مواقعا التواصل الاجتماعي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضافت في تصريحات صحفية، "مطلقو هذه الشائعة أناس مرضى بالحقد والكره. دائما ما كانت الإشاعات تنال من صباح والآن تنال من ابنتها".

وتابعن: "نحن نحب الحياة. لا يمكنني فهم هؤلاء. ربنا يسعدهم ويبعدهم عننا".