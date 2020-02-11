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حسنة وحيدة من خسارة الاتحاد السعودي أمام ضمك وصدفة طريفة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:56 ص
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اتحاد جدة
اتحاد جدة
أمل الحلفاوي
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خسر فريق اتحاد جدة أمام نظيره ضمك، مساء أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري السعودي للمحترفين.


وتعد هذه الهزيمة الثانية لفريق اتحاد جدة أمام نظيره ضمك هذا الموسم إذ أنه تلقى الخسارة في الدور الأول أيضًا بنفس النتيجة.


سجل ثنائية فريق ضمك بلال سعيدني، فيما تمكن ويلفريد بوني من تسجيل هدف الاتحاد الوحيد في اللقاء.


ولعل الحسنة الوحيدة التي خرج بها فريق اتحاد جدة في ظل الأرقام السلبية والمعنويات المحطمة، هو تسجيل ويلفريد بوني الوافد الجديد في انتقالات الشتاء الماضية، أولى أهدافه مع الفريق.


اتحاد جدة أعطى الفرصة مرة للايفواري ويلفريد بوني للحياة الكروية مرة أخرى بعد أن جلس بدون نادٍ منذ صيف 2019، عقب انتهاء عقده مع سوانزي سيتي الإنجليزي.


وبهذا الهدف فقط جاءت صدفة طريفة، إذ أنه آخر هدف سجله ويلفريد بوني كان في مرمى الغرافة عندما خسر فريقه العربي القطري بثنائية مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري.


جدير بالذكر أن هذا اللقاء الثالث للاعب ويلفريد بوني مع فريق اتحاد جدة منذ قدومه إلى صفوف النادي.
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