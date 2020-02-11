Advertisements
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020 والقنوات الناقلة لها
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:53 ص
Advertisements
حسن شحاتة
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 11 / 2 / 2020، أبرزها مباراة النصر ضد السد القطري في دوري أبطال آسيا، ومباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.
ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"
المقاولون العرب ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا دور المجموعات "الجولة الأولى"
العين ضد سباهان أصفهان، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا عشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشرة دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا عشرة دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.
الشارقة ضد التعاون، تقام المباراة في تمام الخامسة إلا خمس دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.
الدحيل ضد بيروزي، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
النصر ضد السد القطري، تقام المباراة في تمام الخامسة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
Advertisements