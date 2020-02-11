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14 فوز متتالي.. فايلر يخطط لكسر رقم جوزيه التاريخي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 05:41 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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يقدم النادي الأهلي تحت قيادة المدير الفنى السويسري للفريق رينيه فايلر مستوي ونتائج مميزة خلال ولايته الحالية للفريق منذ بداية الموسم خاصة على مستوي بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق الفوز رقم 14 على التوالي امس على طلائع الجيش.


وحقق المادر الأحمر الفوز على فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة ال 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد القاهرة الدولى بثلاثية دون رد سجلهم كل من جونيور أجاي وعمرو السولية ومحمد مجدي قفشة ليصبح قايلر على بُعد مباريات قليلة لتحقيق العديد من الأرقام القياسية بعد وصوله للمباراة رقم 14 فوز متتالى بالدوري.


وصاحب العدد الأكبر فى الفوز المتتالي ببطولة الدوري المصري هو المدرب البرتغالي مانويل جوزيه موسم 2004-2005 عندما قاد الفريق ل 17 فوز متتالي بالدوري المصري، لذلك يسعي المدرب السويسري لكسر رقم المدرب البرتغالي خلال المباريات المقبلة.


وأصبح الأهلي تحت قيادة السويسري رينيه فايلر هو أكثر الفرق تسجيلًا للأهداف هذا الموسم برصيد 40 هدف ودخل مرمي الفريق ثلاث أهداف فقط، مما يدل على قوى الفريق دفاعيًا وهجوميًا.


ويدخل النادى الاهلي عدة مباريات صعبة هذا الشهر، أمام كل من المصري ببطولة الدوري والزمالك على لقب كأس السوبر المصري يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات ثم مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي بدور ربع نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
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