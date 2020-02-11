ثنائي اجتمع على لدغ اتحاد جدة وأغرقه في "وحل" الأرقام السلبية

فريق ضمك في الدور الأول استغرق فقط 25 دقيقة ليقتل أحلام فريق اتحاد جدة، إذ انه سجل هدف التقدم في الدقيقة الثانية وسجل هدف التعزيز في الدقيقة 27، بأقدام محسن ياجور فقط، تخللها هدف العميد في الدقيقة 3.

وفي لقاء الدور الثاني، لم يحتاج إلا سوى لـ4 دقائق ليقتل أحلامه، مابين الدقيقة 9 والدقيقة 12، بأقدام بلال سعيدني فقط.





بهذا فقد حقق اتحاد عدة أرقام سلبية هذا الموسم، منها تلقيه الهزيمة ذهابًا وإيابًا على يد ضمك الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين، إذ أنها لم تحدث له من قبل.





الاتحاد السعودي جعل فريق ضمك يدخل التاريخ بعد أن أصبح الفريق الوحيد الذي يتلقى منه الخسارة ذهابًا وإيابًا حتى الآن، ولا سيما أنه سيظل عالقًا في التاريخ أنه الأول.