في ذكرى وفاة علاء ولي الدين.. 8 معلومات عن حياته الشخصية والفنية





"الفجر الفني"









تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان المصري علاء ولي الدين، الذي ينتمي لعائلة من داخل الوسط الفني فوالده الفنان سمير ولي الدين، قدم العديد من الأعمال الفنية حققت نجاحًا كبيرا ومازالت حتى الأن في أذهان الملايين من الجمهور.ويلقيالضوء على بعض المعلومات لا تعرفها عن حياته.1- ولد في 28 سبتمبر عام 1963م بمحافظة المنيا.2- تخرج من مدرسة مصر الجديدة الثانوية العسكرية.3- تميز في مسيرته الفنية من خلال أدواره مع الزعيم عادل إمام.4- أخرج ثمرة من الفنانين المتميزين منهم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، محمد سعد.5- قدم العديد من الأفلام منها رسالة الى الوالي، حلق حوش، زيارة السيد الرئيس، النوم في العسل، سمكة وأربع قروش، عبود على الحدود، ابن عز.6- شارك في عدة مسلسلات منها علي الزبيق، فوازير أبيض وأسود، وانت عامل ايه، الدنيا حظوظ، زهرة والمجهول،يوميات ونيس.7- عانى لفترة طويلة من مرض السكري.8- توفي بالقاهرة في 11 فبراير عام2003م، عن عمر يناهز التاسعة والثلاثين عامًا.