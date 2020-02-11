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جماهير ليفربول تتلقي أخبار سعيدة قبل مواجهة نوريتش سيتي بالبريميرليج

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:49 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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تلقت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي أخبار سعيدة في تدريبات الفريق اليوم قبل مواجهة نوريتش سيتي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".


وقالت شبكة سكاي سبورت العالمية:" عاد النجم الدولي السنغالي ساديو ماني من جديد إلى تدريبات ليفربول الإنجليزي بعد التعافي من الاصابة التي تعرض لها في مباراة الريدز أمام والفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " نهائيا".


وأضافت الشبكة العالمية:" عودة المهاجم السنغالي إلى التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفخذ اراحت المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي بالإضافة إلي مشاركة اللاعب الدولي الإنجليزي جيمس ميلنر في التدريبات الجماعية بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل بعد التعافي من الاصابة".


ومن المقرر أن يواجه نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي نوريتش سيتي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب نوريتش الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.
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