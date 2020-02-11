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مدحت تيخا لـ"الفجر الفني": حنان مطاوع عملاق تمثيل.. أتمنى تجسيد دور مطرب شعبي.. وأحلم بتكرار العمل مع يحيى الفخراني (حوار)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:30 ص
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بوابة الفجر
حوار/ روان هيثم محمد
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* تلقيت ردود أفعال إيجابية على دوري بمسلسل "بنت القبايل" وأخرى وصادمة.

* حنان مطاوع عملاق التمثيل.

* أنا محب لسماع النقد السلبي قبل الإيجابي.

* أتمنى تجسيد دور مطرب شعبي.

* أود تكرار تجربة العمل مع الفنان يحيى الفخراني.

* أتمنى العمل مع الزعيم عادل إمام.

*"شيخ العرب همام" من أكثر الأعمال العزيزة على قلبي.

*والدتي وزوجتي هما الجنديان المجهولان في حياتي.

ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع، ودخل قلوب الجمهور بمنتهى البساطة والسلاسة من خلال أدواره المميزة وخفة ظله بأعماله الكوميدية، التى دائما تعلق فى أذهان المشاهد.


والتقى 'الفجر الفني' بالفنان مدحت تيخا، للتحدث معه عن تجربته في مسلسل "بنت القبايل"، وتجسيده للدور الرومانسي المختلف عن طبيعة أدواره السابقة، والأعمال الفنية التي يستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة.

والى نص الحوار..


ماذا عن تجربتك بالمشاركة في مسلسل "بنت القبايل"؟
أنا سعيد جدًا بمشاركتي في هذا المسلسل مع نجوم كبار مثل حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمد رياض، وسعيد بدوري لانه مختلف عن أي عمل قمت به سابقا وبالأخص انني لأول مرة أجسد دور رومانسي وليس كوميدي.


هل تابعت ردود أفعال الجمهور على هذا المسلسل؟
بالطبع أقوم بمتابعة ردود أفعال الجمهور وكنت أنتظر بكل حماس رأيهم في تجسيدي هذا الدور الذي لم يروا في أدواري من قبل، والحمد لله ردود الأفعال كانت إيجابية وهذا لا يمنع أني تلقيت ردودًا صادمة أيضا.

كما أن الشخصية الكوميدية التي يلعبها في المسلسل، سوف يحدث تطورًا كبيرًا في الدور لكن لا أريد ان أحرق الأحداث. 


ماذا عن كواليس العمل مع الفنانة حنان مطاوع؟
حنان مطاوع هي عملاق التمثيل وشرف لأي فنان أن يقف أمامها، والتمثيل أمامها له متعة مميزة لأنها فنانة كبيرة جدًا وأنا محب لتمثيلها واكتسبت صديقة محترمة وأختًا رقيقة، وفي رأيي الخاص أنها من أشطر فنانات جيلها ومن أهم فنانين مصر هي وبعض الفنانات منهم منة شلبي، دنيا سمير غانم، منى زكي.


هل ردود أفعال الناس السلبية على شخصيتك في اي عمل تقوم به يزعجك؟
بالعكس، أنا محب لسماع النقد السلبي قبل الإيجابي، فدائمًا أحاول أطور من نفسي خاصة إذا كان النقدا بناءً، بينما لا أهتم بالنقد الهدام من الأساس وكأن شيئًا لم يكن.


ما الدور الذي تتمنى لعبه في المستقبل؟
أتمنى بشدة تجسيد دور مطرب شعبي ودكتور في العلوم يقوم بتدريس الطلبة في الجامعة، كما أرغب في القيام بدور مجند في الجيش، إضافة الأدوار الشعبية البسيطة التي تتواجد في الحارات المصرية الجميلة.


من من فناني الزمن الجميل كنت تحلم بالعمل معه؟ 
تمنيت العمل مع عبد الحليم حافظ.

ومن من الفنانين الحالييت تتمنى العمل معهم؟
أتمنى العمل مع عادل إمام، أحمد عز، أحمد السقا، أحمد حلمي، كريم عبد العزيز، محمد رمضان، محمد إمام، أحمد مكي، وأتمنى أن أكرر تجربة العمل مع الفنان يحيى الفخراني مرة أخرى.


ما هي أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟
أعمالي الفنية القريبة لقلبي كثيرة، على رأسهم "شيخ العرب همام"، "الشيخ سلام"، فيلم "البيه الرومانسي"، "أخر كلام" انا محب لكل عمل قمت به بس العمل الذي أكن له معزة خاصة هو "شيخ العرب همام".


من هو الجندي المجهول في حياتك؟
والدتي وزوجتي هما الجنديان المجهولان في حياتي، دائمًا يقومون بتشجيعي ومساندتي.


ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟
عندما أشعر انني من خلال هذا الدور سوف أقدم شئ جديد، وأظهر بشكل مختلف، وبعض الناس لا تعرف عني انني بعتذر عن أعمال اكثر مما أقدم.


هل تفضل طرح مسلسلاتك في الموسم الرمضاني أم خارج؟
كل موسم له مميزاته وعيوبه، بالطبع موسم رمضان له البريق والاستحواذ الأكبر في المشاهدة، ولكن حاليًا أصبحت المسلسلات التي تعرض خارج رمضان تحظى بنسبة مشاهدة عالية، خصوصا أن الجمهور دائما ما يشكو من كثرة الإعلانات التليفزيونية خلال الموسم الرمضاني، ولكن الأهم هو جوهر العمل الذي يفرض نفسه في أي موسم أينما كان.


مالفريق الرياضي الذي تشجعه؟
فريقي الرياضي المفضل هو الأهلي بكل تأكيد.


في نهاية حديثنا، ما الأعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟
أستعد لطرح فيلم "زنزانة 7" بطولتي مع نضال الشافعي، أحمد زاهر، منة فضالي، ايهاب فهمي، عبير صبري، والعديد من الفنانين، تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، إنتاج أيمن يوسف، وسوف أظهر بدور جديد ومختلف وسوف تدور أحداث الفيلم في إطار الأكشن والكوميدي.

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