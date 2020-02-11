الأهلي ضد طلائع الجيش.. 6 أندية نجت من هزائم فايلر المُذلة في الدوري هذا الموسم



حقق النادي الأهلي فوزا كبير على حساب فريق طلائع الجيش بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتا

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وشهد المارد الأحمر هذا الموسم مع مدربه السويسري رينيه فايلر ارقام مُرعبة على المستوى الهجومي والتهديف في الدوري العام، حيث فلت 6 أندية فقط من أصل 14 نادي حتى الآن من الهزيمة بثلاثية فيما أكثر.