المقاولون ضد بيراميدز.. من يحسم صراع قمة الدوري المصري؟



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ضيفا ثقيلا مساء اليوم الثلاثاء أمام مضيفه المقاولون العرب على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان، ضمن إطار منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.





موعد مباراة المقاولون ضد بيراميدز



ومن المقرر أن تُقام مباراة المقاولون ضد بيراميدز في الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد عثمان أحمد عثمان.





ترتيب المقاولون وبيراميدز في الدوري المصري



يدخل المقاولون العرب أصحاب الأرض مواجهة بيراميدز وهم في الترتيب الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من 16 جولة، حقق الذئاب الفوز في 10 مباريات وتعادل في 2 وتلقى أبناء المدرب عماد النحاس الخسارة في 4 جولات.





وعلى الجانب الآخر يحتل الضيوف فريق بيراميدز المركز الخامس في ترتيب المسابقة المحلية برصيد 26 نقطة من 16 جولة، نحقق الفوز في 7 منافسات وتعادل في 5 وهُزم في 4 جولات.





التشكيل المتوقع لـ المقاولون العرب



ومن المتوقع أن يبدأ المدرب عماد النحاس المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل الذئاب ضد بيراميدز مساء اليوم الثلاثاء بالدفع بالقوة الهجومية المتمثلة في الثنائي سيف الجزيري وشكري نجيب ليصبح التشكيل كاملاً كالتالي:-





حراسة المرمي: حسن شاهين



خط الدفاع: أمير عابد ومحمد سمير وفاروقا نور الدين وحسن الشامي



خط الوسط: إبراهيم صلاح، محمد مجلي، معروف يوسف.



خط الهجوم: كريم مصطفي، شكري نجيب، سيف الجزيري.





تشكيل بيراميدز ضد المقاولون العرب



وعلى الجانب الآخر يُنتظر أن يبدأ المدرب تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل الفريق لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الـ17 من الدوري الممتاز اليوم الثلاثاء على ستاد عثمان أحمد عثمان كالتالي:-





حراسة المرمى: المهدي سليمان



خط الدفاع: رجب بكار، علي جبر، أحمد أيمن منصور، طارق طه، محمد حمدي.



خط الوسط: عمر جابر، نبيل عماد "دونجا"، أحمد توفيق، إسلام عيسي.



الهجوم: جون أنتوي.