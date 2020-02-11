مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكرم نيللي كريم وفيكتوريا إبريل





كرم مهرجان أسوان لأفلام المرأة الممثلة والمغنية الإسبانية فيكتوريا ابريل والممثلة المصرية نيللي كريم، دورته الرابعة أمس الاثنين.





وقالت نيللي في كلمة قصيرة ”أهدي هذا التكريم إلى كل امرأة جسدت شخصيتها في الأفلام والمسلسلات والنساء اللاتي استوحيت منهن الشخصيات التي نجحت وأحبها الناس.. وفي مقدمتهن أمي“.





كما كرم المهرجان في حفل الافتتاح الممثلة المصرية وعارضة الأزياء السابقة رجاء الجداوي.





يقدم المهرجان على مدى ستة أيام أكثر من 50 فيلما من نحو 30 دولة عربية وأفريقية وغربية.





واختير للعرض في الافتتاح فيلم (بعلم الوصول) للممثلة بسمة والمخرج هشام صقر والذي ينافس ضمن مسابقة الأفلام المصرية بجانب ثلاثة أفلام أخرى هي (لما بنتولد) للمخرج تامر عزت و(احكيلي) للمخرجة ماريان خوري و(تأتون من بعيد) للمخرجة أمل رمسيس.





وقالت عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان في كلمة الافتتاح ”يبدأ مهرجان أسوان لأفلام المرأة عامه الرابع مفعما بشغف الإبداع والفن والسينما، ينمو ويزدهر بضيوفه وضيفاته من كل بقاع العالم، يزهو بعروضه السينمائية وملتقياته الفكرية ليتخطى حدود الزمان والمكان“.





وبجانب عروض الأفلام وندواتها تشمل فعاليات المهرجان ورش عمل في صناعة الأفلام وكتابة السيناريو وصناعة الحلي والاكسسوار.





كما تشمل الفعاليات (منتدى نوت لقضايا المرأة) الذي يطرح ويناقش القضايا الاجتماعية للمرأة ويربط بينها وبين الأفلام السينمائية.





ومنح المهرجان في الافتتاح جائزة ”نوت للإنجاز“ في مجال المرأة للسفيرة ميرفت التلاوي بينما يكرم في الختام يوم 15 فبراير شباط المنتجة المصرية ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النيجاتيف ليلى السايس.







