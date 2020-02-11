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خمس مكاسب من فوز الأهلي على طلائع الجيش في الدوري المصري

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:29 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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تمكن النادي الأهلي، من تحقيق فوزاً كبيراً على فريق طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.


ملخص مباراة الأهلي وطلائع الجيش

افتتح التسجيل لمصلحة الأهلي اللاعب النيجيري جونيور أجاي في الدقيقة 33 من الشوط الأول، ثم أضاف عمرو السولية الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد تسديدة صاروخية، قبل أن يختتم محمد مجدي أفشة مهرجان الأهداف في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.


ويستعرض لكم "الفجر الرياضي"، مكاسب الأهلي من مباراة طلائع الجيش في السطور التالية.


الوصول للإنتصار الرابع عشر على التوالي

واصل المارد الأحمر الفوز الرابع عشر له على التوالي في بطولة الدوري المصري، محققا العلامة الكاملة برصيد 42 نقطة، متربعا على عرش صدارة الدوري المصري الممتاز.


فايلر يقترب من رقم الأسطورة جوزيه

سجّل صاحب الـ46 عامًا ثانى أقوى انطلاقة للأهلي فى تاريخ الدوري المصري بعد وصولة للفوز رقم 14، متخطيًا رقم الهولندى جو بونفرير الذى سجل 12 انتصاراً مع الفريق الأحمر موسم 2002-2003، وإقترابه من تحطيم رقم الأسطورة البرتغالية مانويل جوزيه، حين حقق 17 انتصارًا متتاليًا موسم 2004-2005.


إستمرار السجل الخالي من الهزائم أمام طلائع الجيش

واصل المارد الأحمر تفوقه الواضح في تاريخ مواجهاته أمام طلائع الجيش، حيث واجه الأهلي طلائع الجيش في 26 مواجهة بعد مباراة اليوم، تمكن من الفوز في 21 لقاء، وتعادل في خمس مواجهات، ولم يتلقى أي هزيمة.


الاستعداد للمباريات الأصعب في الفترة المقبلة

بعد الأداء الرائع للأهلي أمام طلائع الجيش، تعتبر تلك المباراة هي بروفه للمباريات المقبلة أمام كل من الزمالك في بطولة كأس السوبر المصري، ومباراة صن داونز الجنوب إفريقي، في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.


إشراك البدلاء وإعلان جاهزيتهم

شارك بعض اللاعبين الذين لم يشاركوا في الأونة الأخيرة، أبرزهم أحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا ومحمد هاني، وقدموا أداء جيد خلال أحداث اللقاء.
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