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النصر ضد السد: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:24 ص
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بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يلتقي فريق النصر السعودي أمام نادي السد القطري، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.


وتقام مباراة النصر أمام السد على أرضية ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.


وتضم مجموعة النصر السعودي، كل من السد القطري والعين الإماراتي، بالإضافة إلى سباهان الإيراني.


موعد مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا

تقام مباراة النصر أمام السد في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

تذاع مباراة النصر أمام السد عبر قناة beIN SPORTS HD 1.


تشكيل النصر المتوقع أمام السد

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: سلطان الغانم - مايكون - عبد الله مادو - عبد الرحمن العبيد.

خط الوسط: بيتروس - عبد الله الخيبري - نور الدين أمرابط - جوليانو - أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمدالله.


تشكيل السد المتوقع أمام النصر

حراسة المرمى: مشعل برشام.

خط الدفاع: ياسر أبو بكر عيسى - طارق سلمان - وو يونج جو - حامد إسماعيل.

خط الوسط: علي أسد - جابي - عبد الكريم حسن - حسن الهيدوس - هاشم علي.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.
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