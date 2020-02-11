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ريال مدريد يتلقى نبأ سار بشأن نجم الفريق

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:21 ص
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ريال مدريد
ريال مدريد
حسام مجدي
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تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ سار بشأن واحد من نجوم الفريق وعودته من الإصابة التي كان يعاني منها.


هازارد يعود لتدريبات ريال مدريد

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن البلجيكي إيدين هازارد نجم نادي ريال مدريد سيعود لتدريبات الفريق الجماعية بشكل طبيعي عقب تعافيه من الإصابة.


وأشارت التقارير إلى أن هازارد سيتدرب بشكل منفرد يومي الإثنين والثلاثاء وبعد ذلك سيشارك في التدريبات الجماعية للفريق.


وكان هازارد قد تعرض إلى إصابة قوية في الساق خلال مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا وغاب على أثرها منذ يوم 26 نوفمبر الماضي.


موعد أول مباراة سيظهر بها هازارد

وحسب ما كشفته التقارير الصحفية فإن إيدين هازارد من الممكن أن يظهر في مباراة سيلتا فيجو القادمة في بطولة الدوري الإسباني ويخوضها بشكل طبيعي إذا قرر زيدان الاعتماد عليه في هذا اللقاء.


موعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في بطولة الدوري الإسباني

ويستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره نادي سيلتا فيجو يوم الأحد القادم 16 فبراير ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب سانتياجو برنابيو.


ويحتل نادي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 52 نقطة من أصل 23 مباراة خاضها الفريق الملكي حتى الآن في بطولة الدوري.
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