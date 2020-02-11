اكتشاف فيروس جديد في البرازيل

كشفت تقارير صحفية، أن علماء اكتشفوا فيروسًا جديدًا لم يتم توثيق جيناته من قبل، أطلقوا عليه اسم "يارا" نسبة إلى شخصية "يارا ملكة الماء" في الأساطير البرازيلية.





الفيروس الجديد الغامض، عثر عليه العلماء في بحيرة بامبولها، وهي بحيرة اصطناعية في مدينة بيلو هوريزونتي البرازيلية، وهو حتى الآن لا يشكل أي خطر، ولكنه غامض مثل حورية الماء ولذلك أطلقوا عليه هذا الاسم.





وأكد العلماء أن أكثر من 90 في المائة من جينات يارا لم يسبق توثيقها من قبل، ولذلك فهو فريدًا من نوعه، وما تزال جارية بشأن هذا الفيروس المستجد، لمعرفة مصدره ومخاطره.



