تعرف على خطة تطوير مستشفى الأقصر العام (فيديوجراف)

تسعى وزارة الصحة لتطوير عدد من المستشفيات وزيادة الخدمات الصحية بها ضمن الاستعدادات التى تجرى حاليًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتى من ضمنها مستشفى الأقصر العام، حيث وجهت وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطويرها وفقا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة الإنشائية.



وترصد "الفجر"، خطة الوزارة لتطوير المستشفى والتي جاءت كالتالي:

1- زيادة عدد الأسرة لتصبح 201 سرير بدلا من 154 سريرًا.

2- زيادة العيادات الخارجية لتصل لـ22 عيادة.

3- زيادة 6 غرف عمليات إضافةً إلى غرفة للعمليات الصغرى.

4- إضافة 57 سرير عناية مركزة، و30 حضانة، و60 ماكينة غسيل كلوي.

5- زيادة بنك دم تجميعي وصيدلية مركزية، وأشعة "سينية، مقطعية، متنقلة، إيكو، رنين مغناطيسي، سونار".

6- إضافة وحدة مناظير.



وتضم المستشفى أقسام الباطنة، والأطفال، والجراحة "عامة، وعظام، وجراحة الفم والأسنان"، ونساء وتوليد، وأمراض جلدية، وأنف وأذن وحنجرة، ومبتسرين، وأمراض ذكورة، وروماتيزم وتأهيل، وحروق، وأمراض قلب وصدر، ونفسية وعصبية، وجلدية، ومسالك بولية، ورمد وعيون، ورعاية مركزة "عناية قلب CCU & عناية عامة ICU"، وطوارئ، وعلاج طبيعي، وتنظيم الأسرة، وغسيل كلوي.