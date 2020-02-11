محاضرة لوفد أمريكي حول عظمة الآثار المصرية

ألقى عالم المصريات الدكتور أحمد بدران أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة، محاضرة لوفد أمريكي رفيع المستوي تناول فيها آثار منطقة أبيدوس في سوهاج.



وتأتي المحاضرة في إطار الحملات المتتالية للترويج للسياحة المصرية، ونشر الوعي الثقافي.



تحدث بدران في محاضرته عن أوزوريس، وطقوس عبادته وأعياده التي تتم في شهر كياك (كيهك) من كل عام وأهميته عند المصري القديم، وقدم شرحًا تفصيليًا لمعبد الملك سيتي الأول في أبيدوس تناول فيه تاريخ المعبد وبعثات الحفائر والتنقيب في المنطقة والتخطيط المعماري له وأهم المناظر والنقوش به، والنصوص الهيروغليفية المصاحبة لهذه المناظر وقائمة الملوك باعتبارها أحد أهم مصادر التاريخ المصري القديم.



كما تحدث عن المقاصير السبعة بالمعبد الخاصة بحورس وإيزيس و أوزوريس وآمون ورع وبتاح وسيتي الأول نفسه، وأيضا الصرح الأصلي للمعبد والفناء الأول والثاني وآبار المياه وصالة الأعمدة الأولي والتي يرفع سقفها ٢٤ عمود ثم صالة الأعمدة الثانية التي يحمل سقفها ٣٤ عمود.



وأشار بدران في محاضرته إلى مجموعة نفرتم وسوكر ثم ممر الملوك، وممر الثور وقاعة المراكب والمجزر والكتابات القبطية علي الجدران وحديقة المعبد وقصر الإستقبال ثم حجرة الكنز ثم تناولت المحاضرة مبني الأوزيريون ومعبد رمسيس الثاني في كوم السلطان.