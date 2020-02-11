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موعد مباراة التعاون والشارقة اليوم| مشاهدة مباراة التعاون السعودي ضد الشارقة الإماراتي اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:18 ص
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بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمغ بين فريق التعاون السعودي ونظيره الشارقة الإماراتي، اليوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري، الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.


ويتواجد الفريقان في المجموعة الثالثة، برفقة نادي الدحيل القطري وبرسبوليس الإيراني.


موعد مباراة التعاون ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا:-

من المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.


القنوات الناقلة لمباراة التعاون ضد الشارقة في دوري أبطال آسيا:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات دوري أبطال آسيا.


ويسعى الفريقان إلى تقديم آداء جيد لتعويض النتائج المخيبة التي تعرضا لها خلال الفترة الأخيره، حيث تلقى التعاون هظيمة قاسية في المباراة الأخيرة له أمام نادي الاتحاد بهدفين مقابل هدف، فيما سقط الشارقة في فخ التعادل أمام نظيره العين، بهدف لمثله.


يذكر أن التعاون يحتل المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 27 نقطة، حصدهم من 17 مباراة، فيما يتواجد الشارقة في المركز الرابع من الدوري الإماراتي برصيد 28 نقطة، جمعهم من 16 مواجهة.
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