Advertisements
Advertisements
Advertisements

"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:28 ص
Advertisements
جانب من الصور في الهاشتاج
جانب من الصور في الهاشتاج
حسام زيدان
Advertisements
دشن عدد من الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" و"انستجرام"، وسم "هاشتاج" #أتصور_وكأنك_في_أوروبا ترويجها للمقاصد السياحية المصرية بين دول العالم.

وفكرة "الهاشتاج"، تقوم على مجموعة من الصور لأجمل الأماكن السياحية المصرية، حيث يلتقط كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي صورة شخصية بطريقة السيلفي أو بمساعدة شخص آخر في أحد تلك الأماكن ثم نشر الصورة مع الهاشتاج.

ولاقت الفكرة رواجًا كبيرًا حيث شارك فيها الآلاف بعدد لا حصر له من الصور لمختلف الأماكن السياحية المصرية، سواء من أمام أثر أو من الصحاري المتميزة والتي يهواها سائحين السفاري أو من أمام الشواطئ المصرية الساحرة.
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
"أتصور وكأنك في أوروبا".. هاشتاج يطلقه المصريون ترويجًا لبلادهم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر السياحة المصرية أتصور كانك في أوروبا

أخبار تهمك

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ 41 دقيقة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ ساعة الا ربع

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 11 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 23 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 21 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

هاشتاج "السيسي مش هيرحل" يُشعل تويتر.. ومغردون: ريح نفسك يا تميم (صور)

قوات الأمن يلتقطون "السيلفي" أثناء تأمينهم المواطنين خلال صلاة العيد بمسجد "عمرو بن العاص" (صور)

هاشتاج "ولايهمك" ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.. ما قصته؟

وزيرة السياحة تلتقي مؤسس "Beautiful Destinations" لمتابعة الأفلام الترويجية

"فيس أب" و"العسيلي".. أبرز هاشتاجات توتير هذا الأسبوع

رواد "تويتر" بالخليج يدشنون هاشتاج لدعم السياحة في مصر.. ونبيل الحلفاوي: "حبايبنا"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status