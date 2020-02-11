Advertisements
Advertisements
Advertisements

عبد الرحيم علي: فيلم "بسبوسة بالقشطة" مؤامرة إخوانية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:47 ص
Advertisements
عبدالرحيم علي
عبدالرحيم علي
أمنية فوزي
Advertisements
أكد عبد الرحيم علي، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، أن معظم الخطط التي يحيكها الإخوان عبر قنواتهم ومنصاتهم الإعلامية مجرد ملهاة لمحاولة ذر الرماد في العيون؛ لإشغال المصريين، وإنهاك الداخل المصري.

وأوضح "علي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن جماعة الإخوان ترتكز في تحركاتها في الخارج على ترويج فكرة الاختفاء القسري والسجن خارج إطار القانون.

كما انتقد فيلم "بسبوسة بالقشطة"، موضحًا أنه ضمن مؤامرات الإخوان في الخارج وسوف يتبعه فيلم آخر للفنانيين عمرو واكد، وخالد أبو النجا بالتعاون مع بعض شركات الإنتاج الأمريكية، وبعض الخبراء في الأمم المتحدة، وتضم أسماء كبيرة تعد تحقيق خاص لجلب مصر للمسائلة في الأمم المتحدة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وفاة محمد مرسي لم تنته، وهناك جهد شاق لفتح تحقيقات تدعي مقتل المعزول في السجون المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيلم عبدالرحيم علي بسبوسة بالقشطة

أخبار تهمك

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 13 ساعة

البدري يتحدى الجميع .. ويطلب إعادة منبوذ منتخب مصر

منذ 42 دقيقة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي ضد طلائع الجيش.. 3 أهداف حققها فايلر قبل مواجهة المصري

منذ أقل من ساعة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ حوالي 5 ساعات

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

منذ 38 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| "جريمة هزت الجيزة".. تفاصيل صادمة في مذبحة حدائق الأهرام البشعة

منذ حوالي 11 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 21 ساعة

موضوعات متعلقة

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة (فيديو)

مختار نوح: "البرادعي اخترع الاختفاء القسري لمحاكمة السيسي دوليًا"

الاختفاء القسري.. آخر محاولات الإخوان البائسة لهدم استقرار مصر

خالد عكاشة: الإخوان الإرهابية روجت لروايات مكذوبة عن "الاختفاء القسري"

أكاذيب الإخوان عرض مستمر.. وخبير يكشف طريقة مجابهة الشائعات

"الاختفاء القسري".. خديعة إخوانية لإدعاء المظلومية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
07:16 ص

تفاصيل صادمة في "جريمة الـ30 مليون جنيه".. ماذا حدث داخل العقار 268 بحدائق الأهرام؟ "صور"

شديد البرودة ورياح خفيفة.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الثلاثاء

06:50 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status