عبد الرحيم علي: فيلم "بسبوسة بالقشطة" مؤامرة إخوانية

أكد عبد الرحيم علي، الكاتب الصحفي، وعضو مجلس النواب، أن معظم الخطط التي يحيكها الإخوان عبر قنواتهم ومنصاتهم الإعلامية مجرد ملهاة لمحاولة ذر الرماد في العيون؛ لإشغال المصريين، وإنهاك الداخل المصري.



وأوضح "علي"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن جماعة الإخوان ترتكز في تحركاتها في الخارج على ترويج فكرة الاختفاء القسري والسجن خارج إطار القانون.



كما انتقد فيلم "بسبوسة بالقشطة"، موضحًا أنه ضمن مؤامرات الإخوان في الخارج وسوف يتبعه فيلم آخر للفنانيين عمرو واكد، وخالد أبو النجا بالتعاون مع بعض شركات الإنتاج الأمريكية، وبعض الخبراء في الأمم المتحدة، وتضم أسماء كبيرة تعد تحقيق خاص لجلب مصر للمسائلة في الأمم المتحدة.



وأكد عضو مجلس النواب، أن وفاة محمد مرسي لم تنته، وهناك جهد شاق لفتح تحقيقات تدعي مقتل المعزول في السجون المصرية.

