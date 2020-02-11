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موعد مباراة العين اليوم| مشاهدة مباراة العين الإماراتي ضد سباهان الإيراني اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:13 ص
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العين
العين
أمل الحلفاوي
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تتواصل منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2020، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي عشر من شهر فبراير.

ويواجه العين الإماراتي نظيره سباهان الإيراني، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين وسباهان
ويقام اللقاء بين العين الإماراتي وسباهان الإيراني، عند الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة إلا عشر دقائق بتوقيت الإمارات، والثالثة إلا عشر دقائق بتوقيت جرينتش.

العين تعادل إيجابيًا بهدف أمام الشارقة في آخر لقاءاته ضمن منافسات دوري الخليج العربي الإماراتي.

فيما تعادل سباهان سلبيًا مع نظيره نفط مسجد سليمان، بالجولة الماضية من الدوري الإيراني.

ويتواجد العين الإماراتي وسباهان الإيراني في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا السد القطري والنصر السعودي.
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