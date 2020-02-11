موعد مباراة العين اليوم| مشاهدة مباراة العين الإماراتي ضد سباهان الإيراني اليوم 11-2-2020 في دوري أبطال آسيا

ويواجه العين الإماراتي نظيره سباهان الإيراني، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويواجه العين الإماراتي نظيره سباهان الإيراني، اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.