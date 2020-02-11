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إحداهما حامل.. طلاب يفتحون طفاية حريق في وجه معلمتين (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:40 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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كشفت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، تفاصيل قيام طلاب بفتح طفاية حريق في وجه معلمتين، ما أدى لإصابتهما بالاختناق بكفر الشيخ.

وتابعت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن الطلاب كانوا يلعبون بطفاية الحريق ظنًا منهم أنها فارغة، ولم يستطيعوا السيطرة على الطفاية، لافتة إلى أن احدى المعلمات بسبب حملها، لم تتحمل رائحة الطفاية ما أدى لشعورها بالاختناق، ولكنها الآن أصبحت جيدة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إلى أنها قامت بفصل الطلاب لمدة أسبوع بسبب تجاوزهم نظام المدرسة، وما زالت التحقيقات جارية، لافتة إلى أن هناك فريقًا خاصًا بالأمن والسلامة نزل بعد هذه الحادثة للتأكد من إجراءات السلامة في المدارس.
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