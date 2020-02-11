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الغندور يتحدث عن تطبيق الڤار فى الدوري المصري وعن عقاب الحكام

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:10 ص
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بوابة الفجر
محمد جمال
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أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم أن هناك مجهودات وصعوبات كبيرة بشأن تطبيق تقنية الڤار ببطولة الدوري المصري بداية من الدور الثانى للبطولة مارس القادم.

وتحدث رئيس لجنة الحكام فى تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تطبيق الفار يحتاج 27 حكم حاملي الرخصة اسبوعيا طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم"

وكان اتحاد الكرة قد أعلن عن تطبيق تقنية حكم الفيديو VAR خلال مباريات الدور الثانى لذلك تقوم لجنة الحكام بتجريب الحكام خلال الفترة الحالية.

وتحدث جمال الغندور حول عقاب الحكام، وقال إن أي نادي من حقه شكوى الحكم في حال ظلمه، لو تم إثبات تعرض النادي من قبل الحكم للظلم، فسيتم معاقبة الحكم واستبعاده من إدارة مباريات ذلك النادي لاحقا"
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