طارق صبري لـ"الفجر الفني": أتمنى تجسيد شخصية طارق بن زياد.. أنا من محبي الإخراج والتمثيل المسرحي.. والسوشيال ميديا لها دور كبير في نجاح الفنان (حوار)





* لم أكن أتوقع النجاح الهائل الذي حققه مسلسل "نصيبي وقسمتك".



* أنا من محبي الإخراج والتمثيل المسرحي.



* أتمنى تجسيد شخصية "طارق بن زياد".



*المسرح حاليًا أصبح قويا، ويحظى الاقبال من قبل الجمهور.



*السوشيال ميديا أصبح لها عامل مؤثر وكبير جدًا.



ممثل موهوب استطاع أن يثبت موهبته للجميع، ويدخل قلوب الجمهور بكل بساطة وسهولة بخفة ظله وأداءه المتميز، وقدم العديد من الأدوار المميزة التى دائمًا تظل عالقة فى أذهان المشاهد.



إلتقى "الفجر الفني" بالفنان طارق صبري للتحدث عن مشاركته في مسلسل "نصيبي وقسمتك" وأقرب الأعمال الفنية لقلبه، وما يستعد لطرحه خلال الفترة المقبلة.



والى نص الحوار..



في البداية، حدثنا عن تجربتك في نصيبي وقسمتك؟

تجربتي بالمسلسل ممتعة ومنذ قراءة أحداث السيناريو صممت على المشاركة في هذا العمل.





هل كنت تتوقع هذا النجاح الكبير الذي حققته في "نصيبي وقسمتك"؟

في البداية لم أكن أتوقع هذا النجاح الذي حققه المسلسل، توقعت نجاح القصة وأهمية متابعة الجمهور لأحداثها لكن لم أتخيل هذا الكم الفائق من النجاح الذي حققه المسلسل من أول حلقة.





كلمنا عن تفاصيل مشاركتك في (نصيبي وقسمتك)، ومن رشحك للدور؟

تم ترشيحي للدور من قبل شركة سي نيرجي، وأحمد عبد العاطي، وتحدثت مع المخرج مصطفى فكري والمؤلف عمرو محمود ياسين ووافقت على العمل بسهولة لان الفكرة أعجبتني كثيرًا.





وكيف كانت كواليس العمل مع باقي الأبطال؟

الكواليس كانت جميلة جدًا، وكنا جميعا أسرة وأصدقاء وليس فنانين زملاء فقط.





ماهي الشخصية التي تحلم بتجسيدها؟

أتمنى تجسيد الكثير من الشخصيات التاريخية منها شخصية طارق بن زياد.







وماذا عن المسرح؟ هل تقلقك المشاركة بالمسرح؟

مشاركة المسرح لا تقلقني إطلاقا، انا بالفعل شاركت في مسرحية "يوم أن قتلوا الغناء" واستمر العرض لمدة عامين، وإذا عرض عليا فرصة عمل مسرحي أقوى بكل تأكيد سوف أشارك فيها بالإضافة إني بحضر دبلومة إخراج في أكاديمية الفنون وعن طريق الدبلومة بخرج ثلاث مشاريع متتاليين، انا من محبي الإخراج والتمثيل المسرحي.





برأيك هل المسرح في وقتنا الحالي يحظى باهتمام من الجمهور أم لا؟ وإذا كان الجواب لا.. فلماذا؟

انا أرى أن حاليا المسرح أصبح قويا، ويلقى الإقبال من قبل الجمهور ويوجد العديد من التجارب الناجحة على المسرح.



ما الأساس الذي توافق عليه لدورك؟

الشخصية، وهل دوري مؤثر بالنسبة للجمهور أم لا.





ما من أعمالك الفنية الأقرب لقلبك؟

انا عاشق لتجسيدي الى شخصية "حسن" الصعيدية في مسلسل "البيت الكبير"، وشخصية "سيف" بمسلسل "نصيبي وقسمتك".





ما معايير الفنان الناجح في رايك؟

في رأيي، أن الفنان الناجح هو الفنان الذي يحقق معيار عند جمهوره ومعرفتهم أن الدور الذي سوف يؤديه سيكون محترم.





هل للسوشيال ميديا دور في نجاح الفنان ام لا؟

بالطبع، السوشيال ميديا حاليا أصبحت لها دور كبير ومؤثر جدا.





في نهاية حديثنا، ما الاعمال الفنية التي تستعد لطرحها خلال الفترة المقبلة؟

أستعد لتحضير الفيلم السينمائي "حفلة 9"، بطولة غادة عبد الرازق، طارق لطفي، وعدد كبير من الفنانين، وأستعد لتحضير فيلم "باركود 615" بطولتي مع محمد عز، سامية طربلسي، أحمد عزمي وحاليًا يتم عرض مسلسل "البيت الكبير ج3".















