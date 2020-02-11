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تفاصيل إنشاء أكبر مصنع في العالم للغزل والنسيج بمصر (فيديو)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:04 ص
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أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزول والنسيج، إن الشركة بدأت في تنفيذ إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج منذ شهر يونيو 2019 على مساحة 80 ألف متر داخل المحلة، وسيكون هذا المصنع الأكبر من نوعه في العالم، وسيتخصص في انتاج الغزل الرفيع الذي يُصنع من القطن المصري، والهدف منه الاستفادة من السمعة العالمية للقطن المصري.

وتابع "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء Dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين، أن هذا المصنع سينتج 30 طنًا يوميًا، بالإضافة لانتاج المصانع الموجودة في المحلة الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على تطوير شامل للمصانع التي لم تتطور منذ 50 عامًا.

ولفت رئيس الشركة القابضة للغزول والنسيج، إلى أن انتاج هذا المصنع سيبدأ في نهاية 2021 بإذن الله، والعمل في إنشاءات هذا المصنع تجري على مدى الساعة، مشيرًا إلى أن الشركة خصصت 700 مليون جنيه لتدريب العاملين، في 3 مراكز تدريب على أعلى مستوى.
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مصر الغزل والنسيج أخبار

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