ترتيب الدوري المصري قبل مواجهة المقاولون العرب أمام بيراميدز

يواجه اليوم الثلاثاء نادي المقاولون العرب نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

يواجه اليوم الثلاثاء نادي المقاولون العرب نظيره نادي بيراميدز ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين علي ستاد القاهرة الدولي بينما فاز النادي المصري البورسعيدي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ وتعادل نادي طنطا علي ارضه أمام نظيره نادي إنبي سلبيا.