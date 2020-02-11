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تفاصيل استجابة الرئيس السيسي لعلاج الطفلة "غنى"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:01 ص
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الطفلة غنى
الطفلة غنى
أمنية فوزي
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قال مصطفى صالح، والد الطفلة غنى، التي استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لمناشدة علاجها، إن طفلته ولدت طبيعية، ولكن بعد ولادتها بـ4 أشهر واجهت مشكلة في الحركة.

وأضاف "صالح"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطبيب وصف لهم علاجًا للكالسيوم، ولكن كان بدون نتيجية، وبعدها ذهبوا بها لطبيب مخ وأعصاب، واكتشفوا أنها تعاني من ضمور في الأعصاب من الرقبة إلى القدم، واكتشفوا أن الطفلة ستعيش على جهاز تنفس وستعيش عاجزة طوال حياتها، وتعيش على رئة واحدة.

واستكمل والد الطفلة: "كتبنا استغاثة على الفيسبوك للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتوقعناش يحصل استجابة وحتى مفكرتش أشيره"، لافتًا إلى أن المسئولين تواصلوا معه على الفور واستجابوا لمناشدته، ويتابعون كافة الإجراءات معهم.
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