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محافظ دمياط تزف خبر سار للصيادين العائدين من اليمن

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:59 ص
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لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
أمنية فوزي
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قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنهم يعملون في إطار الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للاهتمام بالصيادين وأسرهم.

وأضافت "عوض"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، مع الإعلامية ريهام السهلي، على فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم احتفلوا بعودة الصيادين المصريين من اليمن منذ ثلاثة أيام.

وأوضحت أنهم جلسوا مع الصيادين بالأمس لمعرفة احتياجتهم، وعلموا أنه تم سرقة حقائبهم وجوازات سفرهم، لافتة إلى أنهم تواصلوا مع المسؤولين لاستخراج بطاقات الرقم القومي وجوازات سفر للصيادين.

وأشارت محافظ دمياط، إلى أنهم سيقومون بعمل حملات توعية لتوعية الصيادين بمخاطر الصيد، وسيتم صرف تعويضات للصيادين العائدين.
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