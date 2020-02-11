محافظ الفيوم: إعادة أراضي الدولة واجب وطني

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن هناك تعديات كبيرة على أراضي المحافظة حدث بعد 2011، مضيفًا أن إعادة أراضي الدولة واجب وطني، لأن التفريط في هذه الأراضي يعني التفريط في حق الأجيال المقبلة.



وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن المحافظة تحصل على 20% من قيمة التصالح من المعتدين على أراضي الدولة، ولا يمكن أن نترك غاصبًا لأراضي الدولة.



ولفت إلى أن الفيوم محافظة متميزة جدًا، حيث تتميز بالقرب من العاصمة، ووجود مناطق بها مسجلة في اليونسكو، معقبًا: "الفيوم محافظة متفردة ومينفعش متباقش مستغلة".

