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وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:21 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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حرص وزيرا الثقافة السابقين الدكتور فاروق حسني وحلمي النمنم على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

كما حرصت وزيرة الثقافة الحالية الدكتورة إيناس عبد الدايم، على التواجد في عزاء الراحل للتقديمه واجب العزاء لأسرته.

وقدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، وعلى رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال، إلهام شاهين، يحيى الفخراني وزوجته لميس جابر.

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا بعد صراع طويل مع المرض يوم الجمعة الماضي، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، ومكث فيها لمدة أسبوع.





وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
وزراء الثقافة السابقين والوزيرة الحالية يقدمون واجب العزاء في لينين الرملي (صور)
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الكلمات المفتاحية

فاروق حسني عزاء لينين ايناس عبد الدايم النمنم الكاتب لينين الرملي

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