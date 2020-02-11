دوري أبطال آسيا.. مفاجأة بالجملة في اليوم الأول ومواجهات ساخنة باليوم الثاني

انطلق يوم الاثنين اليوم الأول لدور المجموعات من بطولة بطولة دوري ابطال اسيا والذي شهد العديد من المفاجآت القوية والمثيرة حيث حقق نادي باختاكور من أوزبكستان فوزا مثيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.







وتعادل نادي الشرطة العراقي علي ارضه ووسط جماهيره إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي استقلال طهران الإيراني وتعادل نادي الوحدة الإيطالي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي أهلي جدة السعودي إيجابيا بنتيجة 1 / 1.





بينما حقق حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا الهلال السعودي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي خودرو الإيراني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.





يذكر أن نادي الهلال السعودي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد أن تخطي عقبة نظيره نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني.





ويواجه اليوم الثلاثاء نادي سباهان اصفهان الإيران نظيره نادي العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي الشارقة الإماراتي نظيره نادي التعاون السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بمدينة الشارقة الإماراتية.