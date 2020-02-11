Advertisements
Advertisements
Advertisements

دوري أبطال آسيا.. مفاجأة بالجملة في اليوم الأول ومواجهات ساخنة باليوم الثاني

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:42 ص
Advertisements
دوري_ابطال_اسيا
دوري_ابطال_اسيا
علي ماهر حلمي
Advertisements
انطلق يوم الاثنين اليوم الأول لدور المجموعات من بطولة بطولة دوري ابطال اسيا والذي شهد العديد من المفاجآت القوية والمثيرة حيث حقق نادي باختاكور من أوزبكستان فوزا مثيرا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف.


وتعادل نادي الشرطة العراقي علي ارضه ووسط جماهيره إيجابيا بنتيجة 1 / 1 أمام نظيره نادي استقلال طهران الإيراني وتعادل نادي الوحدة الإيطالي علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي أهلي جدة السعودي إيجابيا بنتيجة 1 / 1.


بينما حقق حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا الهلال السعودي فوزا علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي خودرو الإيراني بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.


يذكر أن نادي الهلال السعودي هو حامل لقب بطولة دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية بعد أن تخطي عقبة نظيره نادي اوراوا ريد دياموندز الياباني.


ويواجه اليوم الثلاثاء نادي سباهان اصفهان الإيران نظيره نادي العين الإماراتي ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بينما يواجه نادي الشارقة الإماراتي نظيره نادي التعاون السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة بمدينة الشارقة الإماراتية.


بينما يواجه نادي الدحيل القطري علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي بیرسبولیس الإيراني في تمام الساعة الخامسة والرابع مساءا بتوقيت القاهرة بالعاصمة القطرية الدوحة ويختتم اليوم بمواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادي النصر السعودي أمام نظيره نادي السد القطري في تمام الساعة الخامسة والربع مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب النصر الدولي بالعاصمة السعودية الرياض.
Advertisements

أخبار تهمك

محمد صلاح.. السولية أفضل لاعب فى الأهلي والزمالك قادر على حصد 3 بطولات

منذ ساعة و نصف

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 21 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا لـ974 حالة

منذ ساعة و 18 دقيقة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 7 ساعات

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 11 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

04:10 م

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

08:17 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status