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خبير: السيسي جعل أفريقيا حاضرة بقوة في القمم الدولية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:51 ص
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رامي زهدي
رامي زهدي
أمنية فوزي
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قال رامي زهدي، الخبير في الشئون الإفريقية، إن مصر أخذت أمر رئاستها للاتحاد الأفريقي بجدية، ورئاستها للاتحاد كانت غير عادية.

وأضاف "زهدي"، خلال حواره مع برنامج "الحقيقىة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الاثنين، أن مصر استعدت لرئاسة الاتحاد الأفريقي جيدًا، وقدمت لأفريقيا ما تريد.

وأشار الخبير في الشئون الأفريقية، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل الملف الأفريقي جنبًا إلى جنب مع الملفات المصرية والعربية، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي قدم أفريقيا للعالم بشكل به المزيد من الفرص والندية، وجعل أفريقيا حاضرة بقوة في القمم الدولية.
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الكلمات المفتاحية

السيسي الاتحاد الأفريقي أفريقيا

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