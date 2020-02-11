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عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا لـ974 حالة

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:33 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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سجلت الصين، 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا، يوم الاثنين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

كما سجلت دولة الصين، 103 حالة وفاة جديدة في إقليم هوبي؛ بسبب فيروس كورونا الجديد.

وبذلك ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد إلى 974 حالة.

وكان فيروس كورونا، قد ظهر لأول مرة، في مدينة ووهان الصينية، في شهر ديسمبر الماضي، وبعدها امتد ليشمل عدة أماكن، إلى أن امتد إلى عدة دول أخرى.
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