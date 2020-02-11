محافظ الفيوم: 8 آلاف فرصة عمل متوفرة بالقطاع الخاص

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن بحيرة قارون يتواجد بها أملاح وعناصر نادرة من المعادن الثمينة، وستعمل المحافظة على استخلاص هذه المعادن الفترة المقبلة، مضيفًا أن المحافظة لديها خطة لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، وزيادة الثروة السمكية، وهذه الخطة ستنفذ تحت إشراف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، دون النظر إلى التكاليف.



وأضاف "الأنصاري"، خلال حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، أن أكثر شيء يطلب منه في محافظة الفيوم هو الحصول على فرصة عمل حكومية، مشيرًا إلى أن المحافظة بها حاليًا 8 آلاف فرصة عمل متاحه في كافة التخصصات بالقطاع الخاص، والتعين يشكل فوري لمن يريد الحصول على فرصة عمل، ولكن المواطنين يبحثون عن العمل في الحكومة.



ولفت محافظ الفيوم، إلى أن الدولة أطلقت يد تنمية جهاز المشروعات لتمويل العديد من المشروعات، ووفرت القروض متناهية الصغير للمواطنين، معقبًا: "الدولة توفر تمويل لا محدود، لمن يريد أن يصبح صاحب مشروع بعيدًا عن المشروع، واللي عايز يشتغل هيلاقي شغل".

