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عزت العلايلي يعزي أسرة الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم (صور)

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:10 ص
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بوابة الفجر
ريهام كمال تصوير عبد الحافظ حمدي
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قدم الفنان القدير عزت العلايلي،  واجب العزاء لأسرة  الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، على رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال، إلهام شاهين.

ومن الجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.


عزت العلايلي يعزي أسرة الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم (صور)
عزت العلايلي يعزي أسرة الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم (صور)
عزت العلايلي يعزي أسرة الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم (صور)
عزت العلايلي يعزي أسرة الراحل لينين الرملي بمسجد عمر مكرم (صور)
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منوعات فن عزاء لينين الكاتب لينين الرملي الفجر الفني

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