كرم جبر يكشف تفاصيل إمكانية الدمج بين المؤسسات الصحفية القومية

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدمج يستهدف تحسين أحوال المؤسسات الصحفية القومية، والدمج بين الصحف لن يكون شبيها بالدمج الفاشل الذي حدث في الماضي، موضحا أنه حدث تجربة الدمج بين بعض المؤسسات الصحفية عام 2009 لكنها لم تنجح.



وأضاف "جبر"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الدمج بين المؤسسات الصحفية القومية سيكون اختياريًا بموافقة مجالس الإدارات، مشيرا إلى أنه لن يُمس الصحفي أو الإداري.



ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية هي من تملك حق التصرف في أصول المؤسسات؛ مؤكدا أنه مهما بلغ حجم الاعلانات لن تغطي احتياجات المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في عمل الهيئة الوطنية للصحافة.

