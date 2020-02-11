Advertisements
Advertisements
Advertisements

كرم جبر يكشف تفاصيل إمكانية الدمج بين المؤسسات الصحفية القومية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:47 ص
Advertisements
كرم جبر
كرم جبر
داليا الحسين
Advertisements
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الدمج يستهدف تحسين أحوال المؤسسات الصحفية القومية، والدمج بين الصحف لن يكون شبيها بالدمج الفاشل الذي حدث في الماضي، موضحا أنه حدث تجربة الدمج بين بعض المؤسسات الصحفية عام 2009 لكنها لم تنجح.

وأضاف "جبر"، خلال حواره ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الاثنين، أن الدمج بين المؤسسات الصحفية القومية سيكون اختياريًا بموافقة مجالس الإدارات، مشيرا إلى أنه لن يُمس الصحفي أو الإداري.

ولفت رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية هي من تملك حق التصرف في أصول المؤسسات؛ مؤكدا أنه مهما بلغ حجم الاعلانات لن تغطي احتياجات المؤسسات الصحفية القومية، لافتا إلى أن الحكومة لا تتدخل في عمل الهيئة الوطنية للصحافة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

توك شو الصحف القومية أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 14 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 18 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ ساعة و نصف

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 20 ساعة

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 10 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 10 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 10 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

كرم جبر يطالب مجالس إدارات الصحف بتخفيض رواتبهم

اليوم.. "الوطنية للصحافة" تناقش زيادة أسعار أوراق الصحف

'الوطنية للصحافة' تناقش زيادة أسعار أوراق الصحف بحضور رؤساء التحرير (صور)

'الوطنية للصحافة' تكشف عن أضخم مشروع للحفاظ على الصحف الورقية

كرم جبر: لقاء رئيس الوزراء تطرق للديون واستغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية

رئيس "الوطنية للصحافة": لا يمكن أن يستمر الدعم الحكومي للمؤسسات القومية.. وضعها "صعب"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

04:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status