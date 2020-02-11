عمرو أديب: "عايزين نعمل للمستثمر اللالي"



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الاستثمار ليس بالاجتماعات في الداخل، بل بالذهاب بمشروعاتنا إلى الخارج، مضيفا: "عايزين نكون أسخن في ملف جلب الاستثمارات لمصر".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مش هيجي استثمار لمصر غير كده"، مشددا على ضرورة وجود عملية طرق أبواب للاستثمار، وأن يكون هناك بعثات للترويج الاستثمار المصري في الخارج، متابعا: "عايزين نعمل للمستثمر اللالي".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى "بياع" يروج للفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن كل الموجودين الآن كوادر حكومية، مقترحًا أن يكون هناك شبابًا يتوجهون للدول الخارجية لعرض مشروعاتنا.