Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب: "عايزين نعمل للمستثمر اللالي"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:31 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الاستثمار في مصر يحتاج إلى "بياع" يروج للفرص الاستثمارية في مصر، مشيرا إلى أن كل الموجودين الآن كوادر حكومية، مقترحًا أن يكون هناك شبابًا يتوجهون للدول الخارجية لعرض مشروعاتنا.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الاستثمار ليس بالاجتماعات في الداخل، بل بالذهاب بمشروعاتنا إلى الخارج، مضيفا: "عايزين نكون أسخن في ملف جلب الاستثمارات لمصر".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مش هيجي استثمار لمصر غير كده"، مشددا على ضرورة وجود عملية طرق أبواب للاستثمار، وأن يكون هناك بعثات للترويج الاستثمار المصري في الخارج، متابعا: "عايزين نعمل للمستثمر اللالي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب توك شو الاستثمار أخبار

أخبار تهمك

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 14 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 10 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 10 ساعة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 18 ساعة

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ ساعة و نصف

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

في يوم الأب العالمي.. عمرو أديب: "إحنا في بلد عيد الأم"

عمرو أديب عن واقعة طفلة أحمد حسن وزينب: عايزين شوية أخلاق

عمرو أديب: "نفسي أسيب الإعلام وأشتغل ذواقة مانجو" (فيدييو)

عمرو أديب: عايزين نشوف رئيس جمهورية.. مصر ليس بها حياة سياسية

فاروق الباز يقدم روشتة لاستقطاب العلماء المصريين بالخارج

عمرو أديب عن منح الجنسية المصرية للأجانب: "لما يجي حد الأول"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

04:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status