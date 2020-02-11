Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحد المصرين العائدين من الصين: "كلنا كويسين ومبسوطين"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:15 ص
Advertisements
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
كساب احمد
Advertisements
قال أحمد نبيل، أحد المصريين في الحجر الصحي بمطروح، إن وزارة الصحة قامت بالكشف الكامل عن المصريين العائدين من الصين، ووضعهم في الحجر الصحي بمطروح مجرد إجراء احترازي، معقبًا: "نطمن كل الناس احنا كلنا كويسين، ومبسوطين من اهتمام الدولة بينا".

ولفت "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين: " كلمة تحيا مصر بقت طالعة من القلب، واهتمام الدولة بينا حاجة رائعة، وتنظيم الحجر الصحي فوق الخيال، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاهتمام".

ولفت إلى أن جميع العائدين استلموا خطوط تليفون بشكل مجاني مشحونة من قبل شركة "we" لافتًا إلى أن الكشف على العائدين في الحجر الصحي بمطروح يحدث 3 مرات يوميًا.

وأشار إلى أن القائمين على الحجر الصحي، سيقومون بإعداد حفل للأطفال المتواجدين في الحجر الصحي، معقبًا: "أي حاجة بنطلبها حتى ألعاب الأطفال بتتنفذ فورًا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ووهان مصر الصين السيسي

أخبار تهمك

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 20 ساعة

مشاهدة مباراة الأهلي اليوم بدون تقطيع بث مباشر | قناة اون سبورت on sport بث مباشر - كورة اون لاين yalla ahly live

منذ حوالي 10 ساعات

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 10 ساعة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 10 ساعة

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 10 ساعات

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 10 ساعات

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 18 ساعة

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 6 ساعات

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

محمد الباز: الدولة خصصت فندقا في مطروح لإقامة العائدين من الصين

الحكومة توضح طريقة التواصل الوحيدة للعائدين من الصين بذويهم

وزير الطيران المدني يكشف تفاصيل إجلاء المصريين من ووهان

الحجر الصحي: نعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال العائدين من الصين (فيديو)

شاهد.. أول تعليق من وزيرة الصحة لحظة استقبال العائدين من الصين

"الصحة العالمية" تهنئ "السيسي" لنجاحه في عودة المصريين من "ووهان"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

تفاقم أزمة شويكار الصحية بعد خضوعها لعملية جراحية خاطئة

03:21 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

04:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status