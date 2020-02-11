أحد المصرين العائدين من الصين: "كلنا كويسين ومبسوطين"

قال أحمد نبيل، أحد المصريين في الحجر الصحي بمطروح، إن وزارة الصحة قامت بالكشف الكامل عن المصريين العائدين من الصين، ووضعهم في الحجر الصحي بمطروح مجرد إجراء احترازي، معقبًا: "نطمن كل الناس احنا كلنا كويسين، ومبسوطين من اهتمام الدولة بينا".



ولفت "نبيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساءdmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الاثنين: " كلمة تحيا مصر بقت طالعة من القلب، واهتمام الدولة بينا حاجة رائعة، وتنظيم الحجر الصحي فوق الخيال، ونشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا الاهتمام".



ولفت إلى أن جميع العائدين استلموا خطوط تليفون بشكل مجاني مشحونة من قبل شركة "we" لافتًا إلى أن الكشف على العائدين في الحجر الصحي بمطروح يحدث 3 مرات يوميًا.



وأشار إلى أن القائمين على الحجر الصحي، سيقومون بإعداد حفل للأطفال المتواجدين في الحجر الصحي، معقبًا: "أي حاجة بنطلبها حتى ألعاب الأطفال بتتنفذ فورًا".

