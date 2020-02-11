اليوم .. وفد "إفريقية النواب" يلتقي رئيس مركز الأهرام للدراسات

كشف النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، أن وفدًا من اللجنة الإفريقية برئاسة النائب طارق رضوان سيعقد لقاءً، اليوم الثلاثاء، مع مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية بمؤسسة الأهرام برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، لبحث كيفية تفعيل القوي الثقافية المصرية تجاه القارة الإفريقية وكيفية النهوض بالحالة الثقافية للقارة وإيجاد بدائل تواصل فكرية من خلال مؤسسات الدراسات الاستراتيجية والمؤسسات البحثية الوطنية المصرية.



وأضاف في تصريح خاص إلى "الفجر" أن اللقاء يأتي في إطار الاستعانة بخبرات مركز الأهرام وقُدرات باحثيه من أجل دراسة كافة التحديات الموجودة في القارة الإفريقية، والخروج بخطة عمل جيده تحقق نتائج مثمرة للنهوض بالحالة الثقافية للقارة الإفريقية.