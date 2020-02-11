Advertisements
Advertisements
Advertisements

عمرو أديب: "المعارضة بتاعتنا في تركيا عايشين في الفخفخينا"

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:18 ص
Advertisements
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة المصرية في تركيا أكثر معارضة مدللة في التاريخ، معقبا: "أتحدى يكون في حد مدلل زيهم على مدار التاريخ".

وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "هاتولي معارضة بتحصل على التدليل ده.. لا معارضة يمنية أو إيرانية زيهم"، متابعا: "تحس كده إن فاتك قطار المعارضة".

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "المعارضة المصرية في تركيا عايشين في الفخفخينا، يفضلوا يتكلموا عن اللي اتقبض عليه.. وهما في الفخفخينا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب توك شو المعارضة أخبار

أخبار تهمك

« Nasser يلا شوت PLUS » مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر YALLA كورة لايف I7SRY اونلاين bein sport ماتش النصر live جول yalla shoot

الآن

البرلمان يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات بشأن العلاوات الخمسة

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت - KORA GOAL مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش بث مباشر كورة لايف el-ahly مشاهدة مباراة الاهلي on sport لايف

منذ حوالي 7 ساعات

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 11 ساعة

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

الآن

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على قرار لجنة الانضباط بإيقافه مباراة وغرامة 50 ألف جنيه

منذ حوالي 3 ساعات

بث مباشر مباراة الاهلي الآن كورة جول| مشاهدة مباراة الأهلي والجيش اليوم بث مباشر يلا كورة yallakora أون سبورت kora star

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. فايلر يستبعد ثنائي الأهلي من لقاء طلائع الجيش

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ارتفاع وفيات كورونا لـ974 حالة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بي ان سبورت Yalla shoot مشاهدة مباراة النصر والسد بث مباشر بتاريخ 11-02-2020 دوري ابطال اسيا هدف حمد الله

الآن

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 17 ساعة

رابط «KORA LIVE» مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش الاهلي هدف الشيخ الآن

منذ حوالي 7 ساعات

محمد صلاح.. السولية أفضل لاعب فى الأهلي والزمالك قادر على حصد 3 بطولات

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

عمرو أديب عن تحسن أداء البورصة: "ألف حمد لله على السلامة"

تعليق ناري لـ أديب على تويتة "البرادعي"

أول تعليق لـ عمرو أديب على تأجيل أثيوبيا العمل في سد النهضة

عمرو أديب: "العلمين الجديدة مدينة جبارة زي دبي"

عمرو أديب: الهارب محمد علي تحول إلى "يوتيوبر"

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
06:55 م

عاجل.. مشاهد مفجعة من موقع حادث مذبحة "حدائق الأهرام"

كورة لايف Sadd مشاهدة مباراة النصر والسد bein sport لايف بث مباشر مباراة النصر والسد بي ان سبورت HD

04:10 م

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

إيقاف عبد الحفيظ و5 لاعبين من بيراميدز وغرامة مالية ضخمة على الأهلي

08:17 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status