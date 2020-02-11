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عمرو أديب: "المعارضة بتاعتنا في تركيا عايشين في الفخفخينا"
الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:18 ص
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هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة المصرية في تركيا أكثر معارضة مدللة في التاريخ، معقبا: "أتحدى يكون في حد مدلل زيهم على مدار التاريخ".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "هاتولي معارضة بتحصل على التدليل ده.. لا معارضة يمنية أو إيرانية زيهم"، متابعا: "تحس كده إن فاتك قطار المعارضة".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "المعارضة المصرية في تركيا عايشين في الفخفخينا، يفضلوا يتكلموا عن اللي اتقبض عليه.. وهما في الفخفخينا".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "هاتولي معارضة بتحصل على التدليل ده.. لا معارضة يمنية أو إيرانية زيهم"، متابعا: "تحس كده إن فاتك قطار المعارضة".
وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "المعارضة المصرية في تركيا عايشين في الفخفخينا، يفضلوا يتكلموا عن اللي اتقبض عليه.. وهما في الفخفخينا".
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