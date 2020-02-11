عمرو أديب: "المعارضة بتاعتنا في تركيا عايشين في الفخفخينا"



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: "هاتولي معارضة بتحصل على التدليل ده.. لا معارضة يمنية أو إيرانية زيهم"، متابعا: "تحس كده إن فاتك قطار المعارضة".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "المعارضة المصرية في تركيا عايشين في الفخفخينا، يفضلوا يتكلموا عن اللي اتقبض عليه.. وهما في الفخفخينا".



قال الإعلامي عمرو أديب، إن المعارضة المصرية في تركيا أكثر معارضة مدللة في التاريخ، معقبا: "أتحدى يكون في حد مدلل زيهم على مدار التاريخ".