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"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:22 ص
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أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أصدرت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

القاهرة الكبرى
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

الوجه البحري
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، غائم على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء والغردقة
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح نشطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

شمال الصعيد
مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، وغائم أحيانًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين
معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، والرياح خفيفة إلى معتدلة.
"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء
"شبورة وبرودة".. الأرصاد تكشف عن طقس الثلاثاء
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الكلمات المفتاحية

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