وحيد حامد يُقدم واجب عزاء لينين الرملي (صور)

حرص الكاتب الكبير وحيد حامد، على تقديم واجب العزاء في الكاتب الكبير لينين الرملي، الذي أقيم في مسجد عمر مكرم، بوسط القاهرة.



وقدم عدد كبير من نجوم الفن والإعلام واجب عزاء لينين الرملي، وعلى رأسهم أسامة هيكل، وزير الإعلام، لبلبة، أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، محمد صبحي، إلهام شاهين، عبد الرحمن أبو زهرة، إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، المخرج خالد جلال.



ومن الجدير بالذكر ان الكاتب الكبير لينين الرملي، رحل عن عالمنا يوم الجمعة الماضي بعد صراع طويل مع المرض، ونقل على أثره إلى أحد مستشفيات مدينة السادس من أكتوبر، لمدة أسبوع.