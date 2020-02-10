يسرا: "نفسي أشوف أي فيلم مصري في الأوسكار"









وأشارت خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامجها "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" إلى أن الفستان الذي ارتدته في الحفل لم يكن من اختيارها بل بسبب مي جمال التي اختارت الفستان، وأبلغت زهير وقام بتصميمه في 48 ساعة.



وتابعت "يسرا": "رأيت العرض مباشر وهو مختلف كثيرًا عن مشاهدته التلفزيون"، موضحة أن هناك عملية انضباط غير عادية في التنظيم والإضاءة، معلقة: "حاجة تخض".



وأضافت أنها قامت بالتصويت لصالح الفيلم الكوري"باراسايت"، الحائز على الجائزة، معلقة: "من أجمل الأفلام التي شاهدتها على مدار حياتي، وكنت أتمنتى أن يكون هناك فيلم مصري بذات المستوى"، مستكملة: "نفسي أشوف فيلم مصري في الأوسكار"، مؤكدة أن هذه التجربة ثرية بالنسبة إليها.











أوضحت الفنانة يسرا، تفاصيل مشاركتها في فعاليات حفل الأوسكار 2020، قائلة إن مصمم الأزياء اللبناني زهير مراد مصصم خلف كلمة السر لظهورها بالمشهد الذي أعجب الجماهير في حفل الأوسكار.