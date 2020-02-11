عمرو أديب يسخر من مستشار أردوغان



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن أحد كتب أقطاي الخمسة بعنوان أرض الكنانة عبارة عن تأريخ لثورة 25 يناير، معلقا: "إدوني عقلكم هو إيه علاقة أقطاي بثورة يناير.. هل كان موجود ومع الثوار في التحرير، أو محمد محمود، أو في ماسبيرو".



وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "مش عايزين يبعدوا عننا"، لافتا إلى أن الدكتور سيف عبدالفتاح هو من كتب مقدمة كتاب أقطاي، وذلك بعد حصوله على جواز السفر التركي، متابعا أن من قدم حفل توقيع الكتب هو المذيع محمد ناصر، معقبا: "ده الجهبز بتاعهم".



عقب الإعلامي عمرو أديب، على إصدار ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 5 كتب، قائلا: "كتبهم إمتى الله أعلم.. رجل عنده إسهال كتابة كتب".