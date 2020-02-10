استبعاد حكام فرنسا وسويسرا من مباراة السوبر المصري.. تعرف على السبب

أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن استبعاد حكام سويسرا وفرنسا من مباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك والمقرر إقامته يوم 20 فبراير القادم على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.









وأكد الغندور أن ذلك القرار جاء بسبب جنسية مدربي الفريقين، فيقوم بتدريب الاهلي السويسري رينيه فايلر بينما يقوم لتدريب الزمالك المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.









وتحدث الغندور في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن اتحاد الكرة لم يستقر على اسم أو جنسية حكم مباراتي القمة.









ويذكر أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بكأس السوبر المصري ستكون بوجود تقنية حكم الفيديو " VAR".



