أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 11-2-2020.. والعملة الأمريكية تصاب بـ "كورونا"

أسعار الدولار اليوم:





أصيبت أسعار الدولار بلعنة فيروس كورونا على المستوي المحلي للتراجع لأدني مستوي منذ 3 سنوات، ومن جانب أخر استفادت على المستوي العالمي من تلك الأزمة بإعتبارها ملاذ استثمار أمن وإن كان هناك مسح عن توقعات بتراجع النمو الاقتصادى في الولايات المتحدة بسبب الوباء الجديد، وتتابع بوابة الفجر سعر الدولار لحظة بلحظة.









توقعات أسعار الدولار



تضاربت التوقعات حول أسعار الدولار حيث توقع الدكتور فخري الفقي مستشار صندوق النقد الدولي سابقا، أن يكسر سعر الدولار حاجز الـ 15 جنيه هبوطا بنهاية ديسمبر 2020.

ومن جانب أخر تشير التقارير إلى عودة الصين لنشاطها خلال الفترة الحالية مما يرفع الطلب على الدولار خاصة بعد أن بدأت المصانع الصينية فى العودوة للعمل وتصريحاتدونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الانتهاء من أزمة فيروس كورونا خلال شهر أبريل المقبل.













أسعار الدولار اليوم في البنوك :





البنك سعر شراء الدولار سعر بيع الدولار سعر الدولار في البنك المركزي 15.6588 15.7846 سعر الدولار في البنك الأهلي 15.69 15.79 سعر الدولار في بنك مصر 15.69 15.79 سعر الدولار في بنك القاهرة 15.69 15.79 سعر الدولار في بنك قناة السويس 15.68 15.78 سعر الدولار في العربي الأفريقي 15.67 15.77 سعر الدولار في بنك بلوم 15.68 15.78 سعر الدولار في أبوظبي الإسلامي 15.74 15.84 سعر الدولار في بنك SAIB 15.70 15.80 سعر الدولار في بنك مصر إيران 15.67 15.77 سعر الدولار في بنك HSBC 15.67 15.77 سعر الدولار في المصرف العربي 15.67 15.77 سعر الدولار في الكويت الوطني 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك عودة 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك المشرق 15.78 15.88 سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 15.68 15.78 سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي 15.68 15.78 سعر الدولار في المصرف المتحد 15.67 15.77 سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 15.68 15.78 سعر الدولار في بنك الإسكندرية 15.67 15.77 سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 15.67 15.77 سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 15.68 15.78









أسعار الدولار عالميًا:





صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل اليورو ليسجل 1.0915 دولار.

واستقر سعر الدولار أمام الين الياباني عند 109.70 ين.

وتراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 1.2914 دولار.

وهبط سعر الدولار بشكل طفيف أمام الفرنك السويسري ليسجل 0.9770 فرنك.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.2 بالمائة ليسجل مستوي 98.851 وهو الأعلى منذ 9 أكتوبر الماضي.



