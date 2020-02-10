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جمال الغندور مهاجمًا جهاد جريشة: دائم الشكوي وسيمثل للتحقيق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:35 م
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جهاد جريشة
جهاد جريشة
محمد جمال
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أكد جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن تمثيل جهاد جريشة الحكم الدولى للتحقيق غدًا ولن يحكم فى أى بطولة بعد الأزمة الأخيرة بين الحكم الدولى وبين لجنة الحكام بالجبلاية. 

وأكد جمال الغندور أن جهاد جريشة دائم الشكوي ضد لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مما يجعله يتحول للتحقيق. 

وقال رئيس لجنة الحكام في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار، أن جهاد جريشة سيمثل للتحقيق غدا وليس له الحق فى التحكيم فى أى بطولة الا بعد انتهاء التحقيق معه.

وأشار الغندور أن جريشة لن يقوم بالتحكيم إلا بعد إنتهاء التحقيق معه من قبل اتحاد الكرة.

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