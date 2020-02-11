أحد المصريين العائدين من ووهان: "مصر عظيمة.. والناس قايمة بالواجب"



وأشار "خفاجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن السفارة المصرية في الصين تواصلت معهم فور ظهور فيروس كورونا، لطمأنتهم ومتابعتهم يوميا، لافتا إلى أن هناك دول حتى الآن لم تجلي رعاياها من الصين.



وأضاف، أن الحجر الصحي به وسائل ترفيه، وبدأوا الدراسة "أونلاين"، متابعا: "إحنا مطمنين أننا في بلدنا، ونشكر الدولة المصرية".



قال الدكتور معتز خفاجى، أحد المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، إن يومهم في الحجر الصحي يبدأ بمارسة الرياضة، ثم تناول وجبة الإفطار ثم الغذاء، معقبا: "مصر عظيمة، والناس قايمة معانا بالواجب".