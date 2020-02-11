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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2020.. وارتفاع طفيف في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

تستمر أسعار الذهب في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، لترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو جنيه واحد مع توقعات باستمرار الارتفاع لتعويض خسائر الأسبوع الماضي خاصة بعد أن سجلت أعلى مستوي فى 4 أشهر بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 787.5 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر689 جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر  590.5 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,512 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 590.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 689 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 787.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,512  جنيه.


أسعار الذهب 

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

784 إلى 786

عيار 22 

719 إلى 721

عيار 21

686 إلى 688

عيار 18

588 إلى 590

عيار 14

457 إلى 459

عيار 12

392 إلى 393

الاونصة

24.382 إلى 24.453

الجنيه الذهب

5,488 إلى 5,504

الكيلو

784.000 إلى 786.286

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 787.5جنيه        

 50.63 $

سعر الذهب عيار 22

 621.75جنيه

 46.41 $

اسعار الذهب عيار 21

689جنيه

44.30 $

اسعار الذهب عيار 18

 590.5جنيه

37.97 $

سعر الذهب عيار 14

459.25جنيه

29.53 $

سعر الذهب عيار 12

393.75جنيه

25.31 $

سعر الذهب عيار 9

295.5جنيه

18.99 $

اسعار أوقية الذهب

24,690 جنيه

1,575 $

اسعار جنيه الذهب

5,512 جنيه

354.40 $

اسعار كيلو الذهب

787,500 جنيه

50,627 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

10 فبراير

787.5

689

590.5

459.25

393.75

9 فبراير

786.25

688

688

458.75

393.25

8 فبراير

786.25

688

589.75

458.75

393.25

7 فبراير

782

685

782

455.25

390

6 فبراير

784

686

588

457.25

392

5 فبراير

790.55

691.75

592.92

461.16

395

4 فبراير

782.25

685

587.25

456.75

391.5

3 فبراير

794.25

695

595.75

463.25

397.25

2 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75

1 فبراير

797.75

698

598.25

465.25

398.75


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 1579.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 3 فبرايرالجاري.

وارتفع  سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1576.07 دولار للأوقية.



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