أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 10-2-2020.. وارتفاع طفيف في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





تستمر أسعار الذهب في الارتفاع لليوم الرابع على التوالي، لترتفع بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو جنيه واحد مع توقعات باستمرار الارتفاع لتعويض خسائر الأسبوع الماضي خاصة بعد أن سجلت أعلى مستوي فى 4 أشهر بالبورصة الدولية للمعدن الأصفر، وتتابع بوابة الفجر الأسعار لحظة بلحظة:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 787.5 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 689 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 590.5 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,512 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 590.5 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 689 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 787.5 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,512 جنيه.









أسعار الذهب





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 784 إلى 786 عيار 22 719 إلى 721 عيار 21 686 إلى 688 عيار 18 588 إلى 590 عيار 14 457 إلى 459 عيار 12 392 إلى 393 الاونصة 24.382 إلى 24.453 الجنيه الذهب 5,488 إلى 5,504 الكيلو 784.000 إلى 786.286 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 787.5جنيه 50.63 $ سعر الذهب عيار 22 621.75جنيه 46.41 $ اسعار الذهب عيار 21 689جنيه 44.30 $ اسعار الذهب عيار 18 590.5جنيه 37.97 $ سعر الذهب عيار 14 459.25جنيه 29.53 $ سعر الذهب عيار 12 393.75جنيه 25.31 $ سعر الذهب عيار 9 295.5جنيه 18.99 $ اسعار أوقية الذهب 24,690 جنيه 1,575 $ اسعار جنيه الذهب 5,512 جنيه 354.40 $ اسعار كيلو الذهب 787,500 جنيه 50,627 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 10 فبراير 787.5 689 590.5 459.25 393.75 9 فبراير 786.25 688 688 458.75 393.25 8 فبراير 786.25 688 589.75 458.75 393.25 7 فبراير 782 685 782 455.25 390 6 فبراير 784 686 588 457.25 392 5 فبراير 790.55 691.75 592.92 461.16 395 4 فبراير 782.25 685 587.25 456.75 391.5 3 فبراير 794.25 695 595.75 463.25 397.25 2 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75 1 فبراير 797.75 698 598.25 465.25 398.75







أسعار الذهب عالميًا:





صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر أبريل بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوى 1579.50 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى منذ 3 فبرايرالجاري.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 1576.07 دولار للأوقية.











